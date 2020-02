Nederlandse musea alert op uitbraak coronavirus

Musea in ons land zijn alert op een uitbraak van het coronavirus. Uit een rondgang langs een aantal grote culturele instellingen, die bezoekers vanuit de hele wereld trekken, blijkt dat ze de situatie nauwlettend in de gaten houden en nadenken over mogelijke scenario’s als mensen in Nederland besmet raken. Ook is er op sommige plekken al extra aandacht voor hygiëne.

Zo voorziet het Mauritshuis in Den Haag medewerkers die veel contact hebben met bezoekers standaard al van schoonmaakdoekjes en desinfecterende gel, maar gebeurt dat nu wel iets vaker, zegt een woordvoerder. In het Rijksmuseum in Amsterdam krijgen medewerkers het advies frequent hun handen te wassen, zegt een woordvoerster.

Ook staan op meerdere plekken in de personeelsruimten desinfecterende middelen. „We volgens alles op de voet en staan in nauw contact met de GGD en het RIVM”, aldus de woordvoerster. „We zijn op onze hoede en werken aan scenario’s mocht er iets gebeuren.”

Een woordvoerder van de Hermitage Amsterdam en De Nieuwe Kerk in de hoofdstad zegt dat de situatie „van dag tot dag” wordt bekeken. „We denken er al wel over na en houden de berichtgeving scherp in de gaten.”