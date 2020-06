Nederlandse motorrijder omgekomen in Duitsland

Een 75-jarige Nederlandse motorrijder is woensdagmiddag op de B67 bij Rees in Duitsland om het leven gekomen door een verkeersongeval. Het ongeluk gebeurde volgens de Duitse politie om 16.10 uur toen de man op een kruising werd aangereden door een 69-jarige automobiliste die linksaf sloeg, en daarbij de tegemoet komende motorrijder over het hoofd zag. De Nederlander overleed ter plaatse. De Duitse automobiliste raakte lichtgewond.

De Nederlander was met vier andere motorrijders op de B67 onderweg van Rees naar Isselburg.