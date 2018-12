Nederlandse militairen voor NAVO in poolgebied

Nederlandse mariniers en marineschepen gaan de komende jaren een belangrijke rol spelen in de verhoogde aanwezigheid van de NAVO in het poolgebied. Een troepenmacht moet de Russen buiten de regio houden en een vrije doortocht over strategisch belangrijke scheepsroutes garanderen. Dat schrijft De Telegraaf.

Zo’n zeshonderd zeesoldaten en de vloot zullen drie maanden per jaar in Noorwegen aanwezig zijn. Ze gaan daar samenwerken met de Noren, Amerikanen en Britten. Dat zegt de commandant van het Korps Mariniers, brigade-generaal Jeff Mac Mootry tegen de krant.

Het poolgebied wordt volgens Mac Mootry internationaal van groeiend strategisch belang gezien. „Daarom gaan de Amerikanen hun militaire aanwezigheid opschroeven door er mariniers en materieel te stationeren. De Britten doen mee en de Noren hebben ons vanwege de ervaring gevraagd als vierde partij. Het korps keert op oude sterkte terug naar zijn kerntaken uit de jaren tachtig: amfibische operaties en optreden in arctische gebieden.”