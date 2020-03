Nederlandse militair in Litouwen besmet met coronavirus

In Litouwen is een Nederlandse militair besmet met het coronavirus. Hij is in isolatie geplaatst, zegt minister Ank Bijleveld van Defensie. Ongeveer 270 Nederlandse militairen zijn op uitzending in de Baltische staat.

Volgens een woordvoerder van het ministerie zijn er lokaal maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Ook is een aantal andere militairen in quarantaine geplaatst. De Nederlander is de eerste van de multinationale strijdmacht daar die besmet is met het virus.

De militairen zijn gestationeerd in Rukla en staan onder Duits bevel. Ze maken deel uit van een vooruitgeschoven NAVO-macht. Ook in Estland, Letland en Polen zijn extra militairen van de NAVO gestationeerd. Dat is bedoeld om deze landen gerust te stellen met het oog op dreiging uit Rusland.