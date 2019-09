Nederlandse man meest betrokken op opvoeding

Van alle vaders in Europa zijn Nederlandse het meest betrokken op de opvoeding van hun kinderen. Daarbij speelt het aantal uur dan hun partner werkt, een grote rol.

Het is een van de conclusies die Brett Ory, socioloog aan de Erasmus Universiteit, trekt in haar onderzoek ”Drijfveren voor en barrières tegen betrokken vaderschap: Gezinskenmerken, sociale klasse en nationale context”. Ory promoveerde donderdag in Rotterdam.

De socioloog nam enquêtes af in zestien Europese landen en Australië. Ze onderzocht onder meer hoe de betrokkenheid van vaders samenhangt met opleidingsniveau, het aantal uur dat de partner werkt en de manier waarop zijn ouders hem hebben opgevoed.

Familieleden

Een van de conclusies die Ory trekt, is dat familieleden van de man, met name zijn kinderen, eigen vader en partner, zijn betrokkenheid als vader kunnen bevorderen en belemmeren. De partner heeft de grootste invloed.

Vaders zijn meer betrokken bij de opvoeding van hun kinderen in gezinnen waar de vrouw werkt, ontdekte Ory. Als mannen en vrouwen beiden kostwinner zijn en evenveel werken, verdelen ze de verzorging van hun kinderen eerlijker.

In Nederland is dat effect het sterkst: mannen zijn evenzeer betrokken op de opvoeding als hun vrouwen in gezinnen waar de vrouw veertig uur per week werkt. In Estland passen mannen hun zorgtaken het minst vaak aan. De onderlinge verschillen tussen de landen zijn echter klein, concludeerde Ory.

De bijdrage die mannen leveren aan de opvoeding gaat met name om zorgtaken die vrouwen erg zouden belasten, bijvoorbeeld thuis blijven bij een ziek kind.

Advies

Hoogopgeleide mannen bemoeien zich meer met de opvoeding. Dat geldt helemaal als hun kinderen ook hoogopgeleid zijn. Vaders die hoogopgeleid zijn, geven meer advies aan hun kinderen dan vaders die lager opgeleid zijn.

Volgens Ory omdat mannen die een hogere opleiding hebben, ook in hun werk meer gewend zijn advies te geven.