Stichting DNL, bekend onder de naam De Nederlandse Leeuw, stopt. Het organiseren van grootschalige brainstorms is niet te doen met vrijwilligers.

Dat schrijft aftredend voorzitter Rutger van den Noort in een eindrapport. De Nederlandse Leeuw organiseerde uiteindelijk één bijeenkomst in Rijswijk, waar zo’n 2000 mensen nadachten over migratie en integratie.

Kort na de bijeenkomst liet Van den Noort weten te vertrekken als voorzitter. Hij wilde „meer tijd vrijmaken voor zijn gezin.”

Volgens De Nederlandse Leeuw was deze timing „ongelukkig, want de pers heeft dit aftreden gelinkt aan de resultaten van het event.” Toch was het vertrek van Van den Noort niet vreemd, blijkt uit het verslag. Volgens de stichting moest de voorzitter gaten dichtlopen die anderen lieten vallen, ook binnen het bestuur. „Continu moet er gerespecteerd worden dat mensen zaken niet op tijd opleveren, omdat het werk, de familie, een vakantie of iets anders plaatsvindt. (...) Eigenlijk is de conclusie dat dit soort type events niet duurzaam te organiseren valt vanuit een vrijwilligheid.”

Volgens de stichting is het uiteindelijk gelukt een maatschappelijk debat te organiseren. Tegelijk wist De Nederlandse Leeuw geen „progressieve, liberale of linkse” sprekers te vinden die naar de brainstorm wilden komen. „Hoewel de stichting een doel had dat contrair staat wellicht (sic) op de denkbeelden van dit type sprekers, was er de hoop en verwachting dat deze sprekers toch hun zijde zouden komen verdedigen.”

Uiteindelijk werden zo’n twintig sprekers gevraagd, die echter allemaal weigerden te komen. „Veelal was het gevoel dat ze geen eerlijke kans zouden krijgen hun verhaal te doen, een onterechte gedachte, maar moeilijk te counteren vooraf”, aldus de stichting.