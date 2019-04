Nederlandse kinderdagverblijven weigeren niet-gevaccineerde kinderen

Vijfentwintig Nederlandse kinderdagverblijven hebben niet-gevaccineerde kinderen geweigerd. Meer dan honderd dagverblijven geven aan dat te zullen doen als ze ermee geconfronteerd worden. Dat meldt de NOS.

Een kinderopvang mag een niet-ingeënt kind niet weigeren, op een enkel uitzonderlijk, goed onderbouwd geval na. Toch gebeurt het bij opvangcentra door heel Nederland, blijkt uit een rondvraag van de NOS. „Als eigenaar mag ik toch zelf bepalen wie ik als klant wil en wie niet? Ik wil als eigenaar van een kinderopvang niet aansprakelijk gesteld worden door ouders wanneer ik hun jonge baby’tjes blootstel aan kinderziektes,” zei de eigenaar van een Amsterdams kinderdagverblijf. Een Almeers kinderdagverblijf reageerde: „Wij kunnen de veiligheid niet waarborgen voor alle kinderen als er kinderen binnen zijn die niet worden ingeënt.”

Directeur Magda Heijtel van de Brancheorganisatie Kinderopvang zei tegen de NOS dat ze deze hoge aantallen niet had verwacht, maar wel begrip heeft voor de kinderdagverblijven. Het probleem ligt ook niet bij hen, volgens Heijtel: „Kinderen komen gemiddeld twee keer per week naar de opvang. De rest van de dagen zitten ze ergens anders en kunnen ze ook besmet worden. Het probleem is dat de vaccinatiegraad in Nederland te laag is en de kinderopvang is niet de oplossing voor dit probleem.”