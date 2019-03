Nederlandse journaliste mag Rwanda niet in

De Nederlandse journaliste Anneke Verbraeken is woensdag op weg naar de Rwandese hoofdstad Kigali tijdens een tussenstop op het vliegveld van de Keniase hoofdstad Nairobi tegengehouden om verder te vliegen. Volgens haar is dat gebeurd op verzoek van de Rwandese autoriteiten.

„Ik was aan het boarden, toen mijn naam werd omgeroepen. Toen ik me meldde bij de informatiebalie werd mij verteld dat ik niet verder mocht reizen. Dit gebeurde op verzoek van de Rwandese autoriteiten”, aldus de journaliste vanuit Nairobi. Volgens Verbraeken vinden zij het „niet fijn” als er kritisch wordt geschreven. Zij wilde onder anderen praten met een oppositieleider en met gevangenen.

Verbraeken blijft nu een paar dagen in Nairobi waar ze onder meer de Nederlandse ambassade wil inschakelen.

De Nederlandse freelance-onderzoekjournaliste is gespecialiseerd in de landen rondom het Afrikaanse Grote Merengebied. Zij schrijft onder meer voor De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en de Volkskrant.

Algemeen secretaris Thomas Bruning van Journalistenvakbond NVJ noemt het een „kwalijke zaak dat een gerenommeerd journalist naar alle waarschijnlijkheid de toegang tot een land is ontzegd”. Hij gaat de zaak aankaarten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. „We kunnen zelf verder niet heel veel voor haar doen, maar waar mogelijk zullen we haar bijstaan om toch dat land in te kunnen gaan.”