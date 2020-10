Nederlandse jongeren betrapt in Belgische mergelgroeve

Zes Nederlandse jongeren zijn zaterdagavond betrapt in een van de mergelgroeven in het grensgebied tussen Vlaanderen, Wallonië en Nederland.

De lokale politie in het gebied Bilzen-Riemst-Hoeselt trof de jongeren, in het bezit van rugzakken, aan bij een controle in een groeve op Waals grondgebied. Dat gebeurde tussen 21.00 uur en middernacht. In de buurt, in Klein Ternaaien, werden nog eens drie grottenlopers ontdekt.

„Het betreden van de mergelgroeven kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden”, zegt burgemeester Mark Vos van Riemst.

De zes Nederlandse jongeren krijgen een bekeuring, omdat ze verboden en beschermd gebied waren binnengedrongen en omdat ze de coronarichtlijnen hadden geschonden. De regelmatige controles door politie en boswachters worden ingesteld om waardevol ondergronds erfgoed en de vleermuizenpopulatie te beschermen. Eind augustus werd al eens een illegale raveparty met vijftien feestvierders in de groeven stilgelegd.