Nederlandse IT’er in India vast voor dealen

Een Nederlandse IT-specialist is in India gearresteerd wegens drugshandel. De dertiger, Mike K., zou in Hyderabad synthetische drugs slijten die hij uit Nederland haalt.

De aanhouding is een onderdeel van een groot politieonderzoek naar de verkoop van drugs in de stad, vooral onder werknemers in de plaatselijke IT-sector, meldde de Indiase krant The Hindu donderdag.

Er zijn in dit onderzoek volgens de The Hindu al negentien dealers aangehouden. Een aantal zou de Nederlandse verdachte als de leverancier van drugs hebben genoemd. Mike K. werkt bij een Amerikaans IT-bedrijf en woont in Hyderabad.