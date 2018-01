„Nederlandse IS-verdachte opgepakt in Turkije”

De Turkse politie heeft een Nederlander opgepakt op verdenking van banden met terreurgroep Islamitische Staat. Ook andere vermeende IS-leden zijn gearresteerd tijdens een operatie in de zuidoostelijke provincie Şanlıurfa, zeggen bronnen binnen de veiligheidsdiensten tegen staatspersbureau Anadolu.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat een 24-jarige vrouw is aangehouden in Turkije. Ze krijgt consulaire bijstand van de ambassade en het ministerie heeft contact opgenomen met haar familie. Haar identiteit wil het ministerie om redenen van privacy niet geven.

De verdachten zouden vanuit Syrië illegaal de grens zijn overgestoken of daarbij hebben geholpen. Het gaat volgens Turkse media om een Nederlandse vrouw uit Apeldoorn. Haar naam komt ook voor op de Nederlandse terrorismelijst. Daar staat zij sinds december 2016 op.

Ook zou een geboren Algerijn zijn opgepakt die in Nederland heeft gewoond. Over hem kan het ministerie niks zeggen. Alleen mensen met een Nederlandse nationaliteit krijgen consulaire bijstand. Verder liepen ook Irakezen, meerdere andere Algerijnen, een Brit en een Egyptenaar tegen de lamp.

Een antiterreureenheid kwam in actie nadat er inlichtingen waren binnengekomen dat de groep de grens was overgestoken. Zeker één van de opgepakte verdachten bekende naar verluidt een hoge functie te hebben gehad binnen IS. De Irakees zou aan het hoofd hebben gestaan van de gezondheidstak van de terreurorganisatie. Dat leverde hem volgens het persbureau de bijnaam „emir van gezondheidszorg” op.

Personen die op de nationale terrorismelijst staan worden bij terugkeer in Nederland aangehouden.