Een Nederlandse vrouw is gewond geraakt door de aanslag met een bestelbus in het Duitse Münster. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de vrouw naar een ziekenhuis is overgebracht. Haar verwondingen zijn niet levensbedreigend.

Door de aanslag vielen twee doden en circa dertig gewonden. De dader beroofde zichzelf na zijn daad van het leven met een vuurwapen.