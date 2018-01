Nederlandse hulporganisaties helpen Irakezen

Zeven Nederlandse hulporganisaties gaan ontheemde Iraakse gezinnen en gezinnen die terugkeren naar hun woonplaats helpen. Onder de naam Dutch Relief Alliance (DRA) willen zij in 2018 ruim 42.000 mensen helpen in vier provincies in het midden en westen van het land.

De organisaties willen gezinnen ondersteunen in hun eerste levensbehoeften. Ook bieden ze mentale en psychologische ondersteuning voor mensen met oorlogstrauma’s.

„De oorlog is in grote delen van Irak voorbij, maar miljoenen mensen zijn nog afhankelijk van humanitaire hulp. Er is geen werk, geen schoon drinkwater en weinig medische zorg”, aldus de coördinerende hulporganisatie Terre des Hommes.

Sinds 2015 werken de organisaties samen en hebben zij naar eigen zeggen meer dan 600.000 Irakezen geholpen.