Nederlandse hoteleigenaar laat gasten zelf bepalen wat ze betalen

Voor veel hoteleigenaren is deze zomer een verloren seizoen. Om er toch nog iets van te maken, bedacht de Nederlandse familie Scheurer een speciale actie voor hun Oostenrijkse hotel: gasten mogen zelf bepalen hoeveel ze betalen.

Hoewel de grenzen weer open zijn, loopt het nog niet storm bij hotel Sonnenuhr in het kleine Oostenrijkse bergdorpje Tauplitz, in het Stiermarkse Salzkammergut. „Er zijn wel wat boekingen, maar veel is het niet. Normaal zitten we vol in de zomer, maar door corona is alles stil gevallen”, zegt eigenaar Ko Scheurer (72).

Hij vermoedt dat veel mensen uit onzekerheid het plannen van een vakantie uitstellen. „Niemand weet echt waar hij goed aan doet. Er heerst aardig wat angst. Bovendien hoor ik veel verhalen van mensen die dit jaar in Nederland blijven, ook omdat ze financieel een zware klap hebben gekregen door de crisis.”

Scheurer kocht hotel Sonnenuhr dertien jaar geleden. Inmiddels runt zijn dochter Nanja (50) het hotel en is hij nog slechts zijdelings betrokken. Lachend: „Ik verblijf er in de winter om te skiën en in de zomer om te wandelen.”

Budget

Om een positieve draai te geven aan het naar eigen zeggen verloren seizoen bedacht hij samen met zijn dochter een actie. Gasten die deze zomer een vakantie boeken, mogen zelf beslissen hoeveel geld ze voor hun verblijf betalen. Scheurer hoopt dat de aanpak ook mensen met een klein budget over de streep trekt om naar Oostenrijk te komen. „Een leeg hotel, dat vinden we maar droevig. We zijn graag bezig; mijn dochter vindt het heerlijk om gasten te hebben. Bovendien kunnen mensen die het financieel niet breed hebben op deze manier ook genieten van een week in de bergen. Zeker in deze tijden is het fijn om even weg te zijn van alles, om te genieten van de prachtige natuur.”

Wat gebeurt er als iemand voor een verblijf van een week bijvoorbeeld maar 50 euro betaalt? Dat maakt niet uit, zegt de eigenaar. „We starten de actie niet om geld te verdienen. In deze slechte tijd vinden we het gewoon fijn om mensen naar ons toe te halen. Deze zomer gaan we toch geen winst meer maken.”

Volgens Scheurer kan het hotel wel een stootje hebben. „Gelukkig zijn we financieel gezond. Dit seizoen doorkomen lukt wel. Als we volgend jaar vol gas geven, komt het vast allemaal weer goed.”