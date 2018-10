Nederlandse gewonden bij ongelukken Duitsland

Zes Nederlanders zijn zaterdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Duitse plaats Itterbeck, net over de grens bij Hardenberg. Ze zaten in twee auto’s die op een kruising met elkaar in botsing kwamen. De ene auto, met twee inzittenden, gaf de andere auto geen voorrang. Daarin zaten vier mensen, onder wie een kind van vier jaar.

Op dezelfde plek was eerder op de ochtend ook al een ongeluk gebeurd. Daarbij reden een Poolse en een Nederlandse auto tegen elkaar. Ook daarbij raakten zes mensen gewond.

Het kruispunt bij het vroegere schnitzelrestaurant Heideschlösschen staat lokaal bekend als ongevalslocatie.