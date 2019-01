Nederlandse gewond bij schietincident Mexico

Een Nederlandse vrouw is gewond geraakt toen ze per ongeluk in een vuurgevecht terechtkwam in een Mexicaanse stad. Ze is in haar arm geraakt maar niet levensgevaarlijk verwond.

De politie van de kustplaats Playa del Carmen laat op Facebook weten dat de vrouw, die Elisabeth wordt genoemd, aan haar letsel is behandeld. Volgens De Limburger komt de vrouw uit Maastricht.

De politie achtervolgde een telefoondief die wegvluchtte in een auto, toen van daaruit meermaals op de politie werd geschoten. De vrouw, die toevallig langsliep, werd getroffen door een kogel. De dief is gearresteerd.