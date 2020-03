‘Nederlandse gemeenten moeten vluchtelingenkinderen opvangen’

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children vinden dat ook Nederland verantwoordelijkheid moet nemen bij de humanitaire crisis op de Griekse eilanden en aan de Griekse grenzen met Turkije. Ze roepen de Nederlandse gemeenten op om zich te verenigen in een zogenoemde ‘Coaliton of the Willing’ zodat 500 kwetsbare vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland kunnen krijgen.

„Dit lijkt in onze ogen de enige manier om het kabinet in beweging te krijgen”, schrijven de organisaties. „De situatie wordt elke dag onveiliger en daarom luiden Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children de noodklok. Om te beginnen moet er per direct een oplossing komen voor kwetsbare kinderen die alleen op de vlucht zijn. Zo leven er duizenden alleenstaande kinderen in vluchtelingenkampen in Griekenland. De kinderen wordt de toegang ontnomen tot hun meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Ze zijn extreem kwetsbaar, ze kunnen worden misbruikt, verhandeld en sommigen verdwijnen volledig uit zicht.”

De organisaties vragen de gemeenten het voorbeeld te volgen van burgemeesters in Duitsland die bereid zijn om kinderen vanaf de eilanden over te nemen.