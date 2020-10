Nederlandse fietspaden goed verlicht, klaar voor winterseizoen

De Nederlandse fietspaden zijn goed verlicht, zo staat in een onderzoek van de Fietsersbond. Vooral in stedelijk gebied is er goed zicht in het donker. Veenendaal komt als beste gemeente uit de bus.

De Utrechtse gemeente bewijst niet voor niets Fietsstad 2020 te zijn, want Veenendaal heeft ook de best verlichte fietspaden in Nederland. Daar scoren 91,5 procent van de paden goed, staat in het onderzoek in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Een tweede plek is er voor Simpelveld met 89,4 procent en de derde plaats gaat naar Gorinchem met 86,7 procent. Van de grote steden scoort Den Haag met 82,5 procent het best, gevolgd door Utrecht (80,5 procent) en Rotterdam (70,6 procent).

Een goede verlichting is niet alleen voor de verkeersveiligheid van belang, maar ook voor de sociale veiligheid, stelt Jaap Kamminga van de Fietsersbond. Om de paden in landelijke gebieden te verbeteren, wil hij gemeenten wijzen op de mogelijkheid slimme verlichting aan te brengen. Die gaat aan als je komt aanfietsen en uit als je weer wegfietst. „Zo golft de verlichting met je mee”, zegt Kamminga. Op deze manier gaan de lantaarns lichtvervuiling tegen.

Kamminga wijst daarnaast op het belang van goede fietsverlichting, zeker nu dit weekend de wintertijd ingaat en dus de donkere winterperiode begint.