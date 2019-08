Tijdens een fietstochtje in Duitsland is een 72-jarige Nederlander dinsdag om het leven gekomen. De man fietste met drie landgenoten in de buurt van de plaatsen Harfeld en Richstein in het heuvelachtige midden van het land, toen hij hard ten val kwam. Een traumahelikopter kwam ter plekke, maar artsen konden niets meer voor de man doen.

Volgens de Duitse politie is het nog niet duidelijk waardoor de fietser ten val kwam.