„Nederlandse escaperooms veiliger dan Poolse”

Hoewel de veiligheid in escaperooms in Nederland beter geregeld is dan in Polen, kan „een extra check nooit kwaad”. Dat meldt Escape Rooms Nederland, een onlineplatform voor escaperooms in Nederland. In Polen kwamen vrijdag vijf tienermeisjes om het leven door een brand in een escaperoom.

Volgens de oprichter van het platform, Mike van Hoenselaar, zijn er in Nederland veel meer regels rondom veiligheid. „Dus het is veel beter geregeld”. Hij zegt dat veel ondernemers die hun zaak willen openen de brandweer uitnodigen om de locatie te controleren. „We kennen veel eigenaren die aandacht aan veiligheid besteden. Hopelijk doen de eigenaren die dat nog niet doen ook. Een extra check kan nooit kwaad.”

Polen sloot zondag alle escaperooms die niet aan de veiligheidsnormen voldoen.

Een escaperoom is een kamer of een gebouw waarin mensen opgesloten zitten. Zij moet via aanwijzingen proberen te ontsnappen. In Nederland zijn er volgens het platform meer dan 800 escaperooms.