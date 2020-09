Nederlandse en Duitse musea maken samen computerspel

Vier Nederlandse en vier Duitse musea hebben samen met twee hogescholen aan weerszijden van de grens een computerspel gemaakt, waarmee ze met name meer jongeren naar hun tentoonstellingen willen lokken. Het spel wordt volgende week gelanceerd in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

De game draait om de kunsthandelaar Sofia, die handelt en smokkelt. In de deelnemende musea zijn objecten verborgen die nodig zijn om verder te kunnen spelen op telefoon of iPad. Spelers moeten dus elk museum een keer bezoeken. Volgens de makers bestond zo’n grensoverschrijdende game nog niet.

Het project is deels gefinancierd met Europees geld. Downloaden van de app is gratis.