Nederlandse drugssmokkelaar vast in Paraguay

Een 58-jarige Nederlander zit vast in Paraguay, omdat hij methamfetamine en ongeveer tienduizend xtc-pillen probeerde te smokkelen. De drugs zaten verstopt in een dubbele bodem van zijn koffer. De smokkelwaar woog in totaal ruim 11 kilo. Hij liep tegen de lamp op het vliegveld van Asunción, de hoofdstad van het Zuid-Amerikaanse land.

De Nederlander was vertrokken vanuit Düsseldorf. Via Zürich vloog hij naar São Paulo in Brazilië en daar stapte hij op het vliegtuig naar Asunción. Aan het eind van die lange reis werd hij gearresteerd. De Paraguayaanse drugsbestrijding sluit niet uit dat de drugs later over de landgrens met Brazilië moesten worden gesmokkeld.