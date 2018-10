Nederlandse drugsbende in Spanje opgerold

De Spaanse politie heeft een Nederlandse drugsbende opgerold die onder meer achter de smokkel van ruim zes ton cocaïne zou zitten. De politie meldde donderdag dat in Malaga vijftien verdachten zijn aangehouden en dat in Badajoz een persoon is opgepakt.

Volgens de politie had de bende een bedrijf opgezet dat fruit importeerde vanuit Costa Rica. Dat bedrijf was een dekmantel om grote hoeveelheden drugs te importeren. Zo zou de bende achter de smokkel zitten van zes ton cocaïne. Die drugs zijn op een industrieterrein in Malaga onderschept. Ze zaten verborgen tussen een lading bananen.

Bij de actie tegen de criminele groep uit Nederland heeft de politie onder meer 300.000 euro, een vuurwapen en een voertuig in beslag genomen.