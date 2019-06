Nederlandse diplomaat op Iraans feest opgepakt

Een Nederlandse en een Britse diplomaat zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag door de politie in Iran gearresteerd. Volgens het Iraanse persbureau Tasnim werden de twee opgepakt op een gemengd feestje in het noorden van de hoofdstad Teheran. Ze werden snel weer vrijgelaten nadat hun diplomatieke status was vastgesteld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bericht nog niet bevestigd.

Tasnim beschreef het feest dat de twee diplomaten in een chique wijk in Teheran bijwoonden als "immoreel". In de Islamitische Republiek worden vieringen waarbij buitenlandse vrouwen en mannen samenkomen en vervolgens dansen en drinken, beschouwd als schendingen van de islamitische wet en dus als immoreel. Vooral in grote steden als Teheran valt de politie zulke feesten vaak binnen en worden de gasten gearresteerd. Na betaling van een boete wordt iedereen meestal weer vrijgelaten.