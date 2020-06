Nederlandse diplomaat benoemd tot defensiedirecteur bij EU

Een Nederlandse diplomaat is benoemd op een hoge post bij de buitenlanddienst van de Europese Unie. Joanneke Balfoort wordt directeur Veiligheid en Defensie bij de zogeheten Europese dienst voor extern optreden.

Josep Borrell, Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid, maakte de benoeming dinsdag bekend. Balfoort was de afgelopen drie jaar werkzaam bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland in Brussel. Ze was als ambassadeur actief bij het politiek en veiligheidscomité van de EU, waarin lidstaten op ambtelijk niveau allerlei veiligheidszaken bespreken. Balfoort werkt sinds 1993 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, onder meer in Moskou, Londen en Washington en bij de NAVO.

De EU wordt steeds actiever op het vlak van defensie en veiligheid. De onzekere internationale situatie maakt dat Europa autonomer en assertiever wil optreden, en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten wil verminderen. De EU heeft wereldwijd zes militaire en elf civiele missies lopen, waarbij in totaal zo’n 5000 man zijn betrokken.