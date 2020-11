Nederlandse deskundige speurt met WHO naar herkomst corona

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam maakt deel uit van een internationaal onderzoeksteam van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, dat onderzoek gaat doen naar de herkomst van het coronavirus. Het virus stak vorig jaar voor het eerst bij mensen de kop op in de Chinese stad Wuhan, maar waar het toen precies vandaan kwam is tot op heden nog niet helemaal duidelijk.

Het Erasmus bevestigde een bericht van NRC en de Britse The Telegraph over de deelname van de prominente Nederlandse. De wetenschappers hopen zo snel mogelijk ter plaatse onderzoek te doen. In de missie zitten verder virologen, volksgezondheidsspecialisten en diergezondheidsexperts uit het Verenigd Koninklijk, de Verenigde Staten, Australiƫ, Denemarken, Japan, Qatar, Duitsland, Vietnam en Rusland.