Een Nederlandse toerist die besmet is met het coronavirus is in de nacht van zondag op maandag opgenomen in het Curaçao Medical Center. De patiënt ligt in isolatie.

Zondag werd bekend gemaakt dat er drie corona-besmettingen zijn op Curaçao.In alle gevallen gaat het om Nederlandse toeristen die afkomstig zijn uit Noord-Brabant. De in het ziekenhuis opgenomen patiënt, van wie de gezondheidstoestand verslechterde, is een van hen. De andere twee zitten thuis in quarantaine.