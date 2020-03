Nederlandse corona-expert Koopmans lid EU-adviespanel

De Nederlandse hoogleraar virologie en corona-expert Marion Koopmans is toegetreden tot een adviespanel van de Europese Commissie. Het dagelijks EU-bestuur heeft het team van zeven epidemiologen en virologen uit zes verschillende lidstaten aangesteld om richtlijnen over de Europese bestrijding van het virus te formuleren.

De EU-leiders hadden vorige week aan Brussel gevraagd verdere stappen te ondernemen om tot een gecoördineerde, op de wetenschap gebaseerde aanpak te komen. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, zelf geneeskundige, zit het panel voor, bijgestaan door EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid). „Alle Europese regeringen moeten elke dag goed geïnformeerde en passende besluiten nemen voor de EU-burgers”, aldus Von der Leyen.

De 63-jarige Koopmans is ook adviseur van de Nederlandse Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het nieuwe panel vergadert minstens twee keer per week per videoverbinding. Woensdag is het eerste overleg. Als waarnemer zijn onder andere het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bij het adviesorgaan betrokken.