Nederlandse copiloot gewond bij vliegtuigcrash Istanbul

Bij het ongeluk met een passagiersvliegtuig van Pegasus Airlines in Istanbul is ook een Nederlander gewond geraakt. Het gaat om de copiloot, bevestigt een woordvoerster van Buitenlandse Zaken na berichtgeving in verschillende media.

De man ligt in een ziekenhuis. Over de aard van zijn verwondingen kan de woordvoerster om privacyredenen niets zeggen. Hij krijgt consulaire bijstand. Voor zover bekend was deze gewonde de enige Nederlander aan boord.

De Boeing 737 schoot woensdag na de landing op de luchthaven Sabiha Gökçen van de Turkse stad van de baan en brak in drie stukken. Drie van de 183 inzittenden kwamen om het leven, de overigen raakten gewond.