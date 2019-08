Nederlandse Chileen dood door val Matterhorn

Een 40-jarige Chileen die in Nederland woont, is eind vorige maand om het leven gekomen door een val van de berg de Matterhorn. Zijn stoffelijk overschot is nu pas geïdentificeerd door de Zwitserse politie. De Nederlandse Chileen was de gids voor een 37-jarige Australische alpinist, die ook om het leven kwam.

De twee bergbeklimmers waren op een hoogte van ongeveer 4300 meter toen ze werden getroffen door vallende stukken rots. Ze werden in de diepte meegesleurd. De berging van de lichamen verliep moeilijk door het gevaar van vallende stenen.