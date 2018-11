Nederlandse bodem zakt meer dan verwacht

De bodemdaling in Nederland daalt veel meer dan verwacht. Dat blijkt uit een nieuwe bodemdalingskaart, die dinsdag is gepresenteerd door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

Het probleem speelt vooral in Groningen en het westen van het land. Volgens onderzoeksleider Ramon Hanssen van de TU Delft laat de kaart de ernst van het probleem van bodemdaling in Nederland goed zien. De kaart laat ook de locatie van olie- of gasvelden zien. „Hierdoor kan worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen.” Volgens de onderzoekers wordt de bodemverzakking onder meer veroorzaakt door de warme zomers, waardoor veenbodems meer uitdrogen.