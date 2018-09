„Nederlandse bedrijven sjoemelen met recycling kunstgras”

In Nederland wordt op grote schaal gesjoemeld bij de recycling van kunstgras. Dat meldde tv-programma Zembla woensdag. Uit onderzoek blijkt dat drie grote afvalverwerkingsbedrijven, Vink in Barneveld, TUF in Dongen en KSP in Lelystad, zich niet aan de regels houden.

Vink, dat onder meer vervuilde kunstgrasmatten opslaat, is sinds ruim een jaar in overtreding, zo blijkt uit bezoekverslagen van de Omgevingsdienst van Gelderland. Die constateerde vorig jaar „illegale uitbreiding” van het bedrijfsterrein in Barneveld en „illegale activiteiten zonder omgevingsvergunning.” De provincie is in juni zelfs gestopt met handhaven en gedoogt de overtredingen.

KSP in Lelystad verkocht een deel van verwijderde kunstgrasvelden van Cruyff Courts (kleine voetbalvelden in woonwijken) aan particulieren, in plaats van deze te recyclen, zoals het bedrijf beloofde. „Anders moesten we die afvoeren; dat had ons bijna 100.000 euro gekost”, verklaart een KSP-medewerker op beelden met een verborgen camera.

Zonder melding

Rollen kunstgras worden ook zonder melding aan de overheid geëxporteerd naar Duitsland, Noorwegen, Suriname en Afrika.

Oud-milieuofficier van justitie Biezeveld bepleit in het programma vervolging van de overtreders.

In Nederland werd deze zomer ruim 1 miljoen vierkante meter aan versleten en vervuilde kunstgrasvelden vervangen. De rubberen korrels ervan zijn schadelijk voor de gezondheid, weet Zembla. Gemeenten betalen tussen de 10.000 en de 20.000 euro per veld voor verwerking en recycling. De bedrijven incasseren dat geld.

Dit jaar concludeerde onderzoeksbureau AMI in een vertrouwelijk rapport voor de branche dat er wereldwijd geen oplossing is voor het hergebruik van kunstgrasvelden. Volgens de onderzoekers is het „een grote bedreiging voor de industrie” en is er een „dringende behoefte aan een milieuvriendelijke oplossing.”

De wereldvoetbalbond FIFA constateerde vorig jaar in een rapport dat er „een ernstig probleem is met illegale dumping van kunstgrasmatten.”