Nederlandse band op koninklijke Thailand-tour

De Biggles Big Band Amsterdam gaat in Thailand diverse composities spelen van wijlen de Thaise koning Bhumibol, een enthousiaste amateur-muzikant en -componist en een groot liefhebber van jazz. Koning Bhumibol componeerde tientallen nummers, waarvan Biggles Big Band een aantal eigen arrangementen heeft laten maken.

Het is niet voor het eerst dat een Nederlandse band werken van de vorst speelt: in 2004 bijvoorbeeld bracht het Nederlands Blazers Ensemble ‘Magic Dreams’ van de koning ten gehore, toen de vorst zijn toenmalige Nederlandse collega Beatrix op bezoek had en zelf onder het gehoor bevond.

De Biggles Big Band vertrekt dinsdag naar Bangkok voor een tournee van drie weken vol concerten en verder ook workshops speciaal voor kinderen. In UbonRatchatani is er een concert om geld in te zamelen voor een muziekleraar op een school.

Biggles Big Band Amsterdam bestaat uit 25 musici. „We werken ook nauw samen met Thaise musici”, zegt orkestleider Adrie Braat, ook bassist van de Dutch Swing College Band over de reis. „Zo staan we op het podium met saxofonist Pathorn Srikaranonda, die gedurende vele jaren wekelijks met de koning in het koninklijk jazzorkest speelde.”