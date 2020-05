Nederlandse automobiliste omgekomen bij botsing in België

Bij een zwaar verkeersongeval in Bocholt in Belgisch-Limburg is maandagochtend een Nederlandse automobiliste om het leven gekomen. Volgens Het Belang van Limburg gaat het om een 43-jarige vrouw uit Reuver. De vrouw stak in haar auto een kruispunt over toen ze werd aangereden door een bestelwagen. De Nederlandse moest door de brandweer uit het wrak worden bevrijd, maar is ter plaatse aan haar verwondingen bezweken.

De bestuurder van de bestelwagen, een 49-jarige man uit Bocholt, liep letsel op. Het ongeluk vond tegen 7 uur in de ochtend plaats. De politie sloot de omgeving af. Het parket van Limburg doet onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval.

De gemeente was al in overleg over een herinrichting van het gevaarlijke kruispunt.