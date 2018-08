Nederlandse auto schept Vlaamse kleuter

Een vijfjarig kind is maandag overleden nadat het was aangereden door een auto met Nederlands nummerbord in de Vlaamse stad Sint-Niklaas. De kleuter liep met zijn moeder en een ander kind op een voetpad. De bestuurder zou in een bocht de controle over het stuur hebben verloren, waardoor hij op het voetpad terechtkwam.

De moeder en het andere kind liggen in het ziekenhuis. Dat melden Belgische media op basis van informatie van het parket in Oost-Vlaanderen.

De bestuurder van de auto en twee inzittenden zijn opgepakt. Wie het zijn, is niet bekend. De precieze omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk en worden momenteel onderzocht.