Nederlandse artsen helpen collega’s in Suriname in coronacrisis

Zes tot acht Nederlandse artsen gaan vanaf begin juli hun collega’s in Suriname ondersteunen in de strijd tegen het Covid-19 virus. Het gaat om een initiatief van artsen van het Nijmeegse Radboudziekenhuis. Dat heeft Pieter Voigt, voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname bevestigd.

De komst van de Nederlandse artsen vindt plaats in samenspraak met de artsen in Suriname. Zij hebben bevriende collega’s en studiegenoten in Nederland, sommige met Surinaamse roots, gevraagd om te komen helpen. De bedoeling is dat de artsen ongeveer twee weken per bezoek zullen blijven.

De eerste arts is afgelopen weken al aangekomen. Hij is een soort kwartiermaker, legt Voigt uit. „De eerste missie die volgende week komt is een oriënteringsmissie. Samen met de Surinaamse artsen en afhankelijk van de Covid-situatie zullen we kijken wat er de komende maanden precies nodig is.”

De kosten voor de reis naar Suriname zullen betaald worden door de Nederlandse regering. Suriname zal zorgen voor de huisvestingskosten van de artsen. De Nederlandse regering zal nog meer hulpgoederen sturen waaronder beschermingsmiddelen, coronatesten, medicamenten en beademingsapparatuur. Anderhalve week geleden stuurde Nederland ook al een lading beschermingsmiddelen en apparatuur naar Suriname.