Nederlandse apparaten in prijzen op techbeurs

Twee producten uit Nederland zijn in de prijzen gevallen op de grootste technologiebeurs ter wereld. De TrustBox-router van het bedrijf Scalys uit Hengelo en geluidssysteem Qoobi ONE van Qoobi uit Nieuwegein kregen een Innovation Award. Dat is de prijs voor de meest innovatieve producten die op de CES-beurs in Las Vegas te vinden zijn. Scalys en Qoobi staan tussen andere winnaars als LG, Sony en Samsung.

De TrustBox moet ervoor zorgen dat slimme apparaten op een veilige manier online zijn. Als zulke apparaten gehackt worden, kunnen ze worden gebruikt in cyberaanvallen. De router won in de categorie cyberveiligheid. Met de Qoobi ONE kunnen mensen muziek streamen vanaf hun smartphone, maar het apparaatje zorgt ervoor dat het klinkt als vinyl.

Scalys en Qoobi zaten in de Nederlandse delegatie naar CES. Op het Holland Tech Square lieten vijftig beginnende bedrijven zich zien aan de rest van de wereld. De missie werd geleid door prins Constantijn. Hij is voorman van de StartupDelta, de belangenvereniging van beginnende Nederlandse bedrijfjes.