Nederlandse ambassadeur in Zweden heeft coronavirus

De Nederlandse ambassadeur in Zweden, Ines Coppoolse, heeft het coronavirus opgelopen. Ze worstelt „met de nasleep van benauwdheid en een hardnekkige hoest”, schrijft ze in een boodschap aan de Nederlandse gemeenschap in het Scandinavische land.

Het is niet bekend hoe Coppoolse besmet is geraakt. Vergeleken met andere landen heeft Zweden vrij soepele regels om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn bijeenkomsten pas verboden wanneer meer dan vijftig mensen meedoen. Kroegen, scholen en bedrijven zijn nog open. De regels zijn de laatste dagen wel iets aangescherpt. Zo is het verboden om verzorgingshuizen te bezoeken.

Zweden telt ruim 4000 vastgestelde corona-besmettingen en ongeveer 200 doden.