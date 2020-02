Nederlandse advocaten staan MH17-verdachte Oleg Poelatov bij

Twee Nederlandse advocaten staan in de komende rechtszaak over het neerschieten van vlucht MH17 Oleg Poelatov bij. Ze doen dat samen met een Russische advocaat. Hij is een van de vier verdachten die het Openbaar Ministerie gaat vervolgen. Onlangs werd al bekend dat een van de verdachten een Nederlandse advocaat in de arm genomen had.

Het zijn Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate, laten zij weten via het Advocatenblad. Ze willen niet zeggen wie hun cliënt is, maar bronnen bevestigen een bericht van het Russische persburea Itar-Tass dat het om Oleg Poelatov gaat. Dat is een assistent van de rebellenleider Igor Girkin en Sergej Doebinski, twee andere verdachten. De vierde verdachte is garnizoenscommandant Leonid Chartsjenko.