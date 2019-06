Nederlandse (70) omgekomen in Duitse file

Een 70-jarige vrouw uit Nederland is dinsdag om het leven door een ongeluk op een snelweg in Duitsland. Ze stond in een file. De chauffeur van een vrachtwagen zag de rij stilstaande auto’s over het hoofd en reed in op de file. De auto met daarin de vrouw raakte bekneld tussen de truck en een vrachtauto die op de vluchtstrook stond.

De Nederlandse stierf ter plekke. Een 72-jarige Nederlander die bij haar in de auto zat, werd in shock een ziekenhuis gebracht, evenals de veroorzaker van het ongeluk, een 47-jarige man uit Litouwen.

Het ongeluk gebeurde op de Autobahn A2 bij Kamen, iets ten oosten van het Ruhrgebied.