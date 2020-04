Nederlandse 1-aprilgrap Google genomineerd voor internet-Oscar

Een grap die Google Nederland vorig jaar op 1 april maakte, is genomineerd voor de belangrijkste internetprijs ter wereld, de Webby Awards. Google maakte mensen wijs een app te hebben gemaakt waarmee ze konden praten met hun planten en waarmee planten bijvoorbeeld om water konden vragen. Google had de dienst, Google Tulip, zogenaamd ontwikkeld in samenwerking met de universiteit in Wageningen.

Nederland kan nog meer prijzen winnen bij de Webby Awards, de ‘internet-Oscars’. De genomineerden in de vele tientallen categorieën zijn dinsdag bekendgemaakt. Zo is de website van het project The Ocean Cleanup, dat plastic afval uit de oceanen wil verwijderen, genomineerd in de categorie ‘Groen’. De site is gemaakt door het Amsterdamse creatieve bureau GRRR.

Het Amsterdamse bedrijf WeTransfer kan ook een Webby winnen. Zijn dienst Paste, waarmee collega’s samen een presentatie kunnen opzetten, is genomineerd voor de prijs voor beste webdienst winnen. Het in 2009 opgerichte WeTransfer is voornamelijk bekend als gratis dienst om online grote bestanden uit te wisselen.

De Vrijheidsverhalen die vorig jaar op 4 mei in Amsterdam hingen, zijn ook genomineerd. Op reclameborden door de hele stad stonden codes. Wie die scande met een smartphone, hoorde wat op die plek was gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het project ‘Memorials of Amsterdam’, zoals de Webby Awards het noemt, is genomineerd in de categorie beste muziek in een podcast.

Het Amsterdamse reclamebureau 72andSunny is genomineerd in de Webby-categorie ‘Experimenteel en vreemd’, met een reclame voor douche- en scheerschuim van Lynx, een Brits merk van Unilever dat in Nederland wordt verkocht onder de naam Axe. Een van de vijf kanshebbers op de prijs voor beste architectuursite ter wereld is de website van het Rotterdamse architectenbureau Powerhouse Company. KLM maakt kans op twee Webby’s met het project iFly KLM 2020, waarin twintig opvallende souvenirs van over de hele wereld worden getoond. De site is genomineerd in de categorieën toerisme en website-ontwerp.

De awards zouden op 11 mei worden uitgereikt in New York, maar die show is afgelast vanwege het coronavirus. In plaats daarvan is er een online show op 19 mei.