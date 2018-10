Nederlands vliegtuigje in Xanten over de kop

Een Nederlands sportvliegtuigje is dinsdagochtend in Xanten (Duitsland) tijdens een noodlanding over de kop geslagen. De twee Nederlandse inzittenden raakten daardoor lichtgewond, maakte de Duitse politie bekend.

De 66-jarige piloot en zijn 73-jarige copiloot waren onderweg naar Osnabrück toen de motor van het vliegtuigje het voor gezien hield. Bij een poging het toestel op een veld aan de grond te zetten vloog het toestel over de kop.

Beide inzittenden hadden volgens de politie „geluk bij een ongeluk” en konden ter plaatse aan hun verwondingen worden behandeld.