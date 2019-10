Nederlands verleden in India op agenda staatsbezoek

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ronden donderdag hun verblijf in de Indiase stad Mumbai af met een ontmoeting met de gouverneur van de deelstaat Maharashtra. Daarna vertrekken ze naar Kochi in de zuidelijke deelstaat Kerala. Op de vierde dag van het staatsbezoek aan India is er dan onder meer aandacht van het Nederlandse verleden in dit deel van Azië.

Er staat een uitstapje op het programma naar het zestiende-eeuwse Mattancherry Palace (dat ook bekendstaat als ‘Dutch Palace’), dat tegenwoordig een archeologisch museum huisvest. Het is onderdeel van Fort Kochi, een vroegere grote handelspost van de VOC. Die was zeer actief langs de Indiase kust en handelde er onder meer in specerijen en textiel.

Het koningspaar krijgt een rondleiding door het museum en een presentatie over verleden, heden en toekomst van de samenwerking met Kerala. Ook verricht het paar de opening van een tentoonstelling met onder meer door Nederland geschonken kaarten.

Daarna gaat het paar naar Nedspice, waar het verslag krijgt over de samenwerking tussen Nederlandse en Indiase bedrijven en instellingen. Tijdens het bezoek wordt ook de symbolische opening verricht van een ‘Centre of Excellence voor de horti- en floriculture’ waar Nederland bij is betrokken.