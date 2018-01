‘Nederlands’ museum in Jakarta gaat weer open

Het Maritiem Museum in Jakarta gaat dinsdag weer open, een week nadat er een grote brand was in het voormalige pakhuis van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC).

Het deel van het museum waar de brand woedde moet nog worden gerestaureerd, maar andere delen zijn weer te bezoeken, meldt de krant The Jakarta Post

In de pakhuizen werd in de zeventiende eeuw belangrijke handelswaar opgeslagen, zoals nootmuskaat, thee en koffie.

Het maritiem museum werd in 1976 ingericht, met onder meer schepen, scheepvaartapparatuur en oude kaarten.

De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door kortsluiting.