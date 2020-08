Nederlands meisje dood aangetroffen in Belgisch vakantiepark

Een 6-jarig meisje van een Nederlands gezin is zaterdag dood aangetroffen in het Belgische vakantiepark Molenheide in Houthalen-Helchteren. De directie van het Park Molenheide maakte het nieuws bekend op de facebookpagina van het park.

Het parket van Limburg zei dat het te vroeg is om iets te zeggen over de omstandigheden waarin ze om het leven kwam. Volgens de directie van het park wijst alles in de richting van een „tragisch ongeluk.” Er loopt momenteel een onderzoek.

Op een bepaald ogenblik had de familie door dat het kind verdwenen was. Uiteindelijk werd het meisje teruggevonden midden in een natuur- en bosgebied. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten.