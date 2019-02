Nederlands meisje ‘bekneld’ in Franse skilift

De Franse politie onderzoekt een incident in een skilift in de wintersportplaats Châtel waarbij donderdag een Nederlands meisje van zes jaar bewusteloos is geraakt. Dat bevestigt burgemeester Nicolas Rubin aan het ANP. Het meisje zou klem hebben gezeten met haar hoofd tussen een armleuning en een veiligheidsstang. Ze is met een helikopter naar een ziekenhuis in Genève gebracht.

Het meisje was op skiles. Haar ouders zaten niet in de lift, maar wel een aantal andere volwassenen. Zij zijn inmiddels opgespoord en door de politie ondervraagd. Volgens de burgemeester staat niet vast dat het meisje bekneld is geraakt. Hoe het nu gaat met het meisje is niet bekend.