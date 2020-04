Nederlands Kamerkoor gaat alle psalmen streamen

Het Nederlands Kamerkoor gaat vanaf 1 mei 150 dagen lang elke dag een van alle 150 psalmen streamen. Het gaat om opnamen uit 2017, toen het samen met andere koren al deze liederen achter elkaar uitvoerde in een speciale marathon, die twee dagen duurde.

„De thema’s van de psalmen, zoals machteloosheid en lijden, maar ook leiderschap, vertrouwen en hoop, zijn juist in deze tijden bijzonder relevant”, aldus het Kamerkoor.

Al de 150 psalmen die in de marathon werden uitgevoerd, zijn getoonzet door een andere componist. Behalve het Nederlands Kamerkoor zijn de Tallis Scholars, Det Norske Solistkor en The Choir of Trinity Wall Street weer te beluisteren, in de gebruikelijke volgorde van psalm 1 tot en met psalm 150.

De psalmen zijn te beleven op de site van het koor.

Nederlands Kamerkoor brengt in twee dagen 150 psalmen