Nederlands geld voor databank misdaden Syrië

Nederland draagt nog eens 1,5 miljoen euro bij aan de VN-databank waarin bewijsmateriaal voor oorlogsmisdaden in Syrië wordt verzameld. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders liet dat donderdag weten vanuit New York, waar hij is voor de Algemene Vergadering van de VN.

De vorig jaar opgerichte databank moet helpen bij toekomstige vervolging. „Zonder gerechtigheid is er geen vrede”, aldus Koenders. „Daarom moeten de daders van gruwelijkheden worden bestraft. Maar gerechtigheid voor de Syrische bevolking is een zaak van de lange adem”, erkent hij. Nederland besloot direct na de oprichting van de databank al een miljoen euro bij te dragen.

Koenders sprak onlangs met het hoofd van de databank, Catherine Marchi-Uhel, en beloofde toen volledige medewerking. In New York overlegde hij ook met andere landen over de Syrische burgeroorlog en met de VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura. De minister vindt het „van groot belang dat Syriërs zelf beslissen over de toekomst van hun land”.