Nederlands-Duitse kunstenaar Ulay (76) overleden

De Duits-Nederlandse kunstenaar Ulay is maandag in de Sloveense hoofdstad Ljubljana overleden. Dat heeft het Stedelijk Museum Amsterdam laten weten. Hij was al enige tijd ziek.

Ulay, pseudoniem van Frank Uwe Laysiepen, werd in de jaren zeventig en tachtig bekend als performance-kunstenaar. Marina Abramović was daarbij lange tijd zijn vaste partner.

Polaroidfoto’s, unica en body art en exceptioneel grote beelden vormen volgens het museum een essentieel onderdeel van zijn oeuvre.

„Met Ulay verliest de kunstwereld een pionier van de performancekunst en verliest Amsterdam ook een van de dragende krachten van de hedendaagse kunst in deze stad sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw”, aldus directeur Rein Wolfs van het Stedelijk. „Ulay’s impulsen voor de kunst in Amsterdam waren enorm.”

Een tentoonstelling van zijn werk, dat het Stedelijk aan het voorbereiden is, staat gepland voor november. Ulay werkte de afgelopen maanden met Wolfs en conservator Hripsimé Visser nauw samen aan een groot retrospectief.