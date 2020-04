Nederlands-Duitse campagne tegen onnodig grensverkeer in de maak

Nederland en Duitsland onderzoeken of ze een gemeenschappelijke campagne kunnen opzetten om onnodig grensverkeer te beperken. Dat zegt verantwoordelijk minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

Het overleg met de Duitse regering over het grensverkeer verloopt „heel goed”, verklaarde de bewindsman vrijdag na de ministerraad. Maandag staat over het onderwerp opnieuw een gesprek gepland.

Het is volgens hem belangrijk dat er rekening wordt gehouden met het feit dat het verkeer tussen Nederland en Duitsland ontzettend belangrijk is voor de economie. Ook is er veel grensverkeer van mensen met een vitaal beroep.

Het Duitse tijdschrift Der Spiegel meldde eerder op de dag dat de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer strenge eisen wil gaan stellen aan het grensverkeer met Nederland. Dat geldt al voor een aantal andere buurlanden van Duitsland.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Seehofer is er „momenteel geen aanleiding het huidige beleid (aan de grenzen) te veranderen”.